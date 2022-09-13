+553: обнародована география новых случаев COVID в Пензенской области

13.09.2022 | 13:10

В Пензенской области за сутки прибавилось 553 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Суточный показатель, превышающий 500, фиксируют в области уже пятый день подряд. 12-го числа выявили 548 заразившихся, 11-го - 522, 10-го - 550, 9-го - 579.

Наибольшее число случаев инфекции подтвердилось в Пензе - 342. Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Каменский (36), Кузнецкий (30), Пензенский (28), Белинский (17), Башмаковский (17), Бессоновский (13), Городищенский (12) районы.

Менее 10 случаев зарегистрировали в Иссинском, Сердобском районах, ЗАТО Заречный (по 8), Пачелмском (7), Нижнеломовском (6), Шемышейском (4), Бековском, Лунинском, Малосердобинском, Неверкинском (по 3), Камешкирском (2), Колышлейском, Мокшанском и Тамалинском (по 1) районах.

Госпитализировали 32 заразившихся.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 200 487 случаев коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 411 пациентов и зарегистрировали две новые смерти от коронавирусной пневомнии.

Итого выздоровевших - 189 148, умерших - 6 051, добавили в оперативном штабе региона.