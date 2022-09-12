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Общество

Ребенка из Белинского района оставили без льготного лекарства

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Жительница Белинского района обратилась в областную прокуратуру с жалобой на районную больницу и региональный минздрав.

Женщина рассказала, что ее 12-летний сын страдает хроническим неврологическим заболеванием и ему положен льготный препарат. Однако мальчик его не получает.

«Ни ГБУЗ «Белинская РБ», ни министерство здравоохранения области вопрос обеспечения мальчика лекарством долгое время не решали», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Надзорный орган провел проверку и внес представления главному врачу Белинской районной больницы, а также министру здравоохранения региона.

На данный момент они рассмотрены и удовлетворены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ребенок получил необходимое ему лекарство.

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Гость||

А зачем статья, если все решили! Чтобы что?

Гость||

а за время всей этой эпопеи у ребенка не ухудшилось здоровье и не осталис последствия, я не думаю что быстро все это от обращения до решения

Гость||

"Бесплатные" лекарства приходиться выдмрать с потом и кровью (прокуратура, здравнодзор, оадмиристация президента). Это что, сабботаж на местах, или все эти указы и приказы туфта для публики? Ведь никого не посадили ни уволили за неисполнение.


Имя: Гость
Комментарий:

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