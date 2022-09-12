Ребенка из Белинского района оставили без льготного лекарства

Жительница Белинского района обратилась в областную прокуратуру с жалобой на районную больницу и региональный минздрав.
Женщина рассказала, что ее 12-летний сын страдает хроническим неврологическим заболеванием и ему положен льготный препарат. Однако мальчик его не получает.
«Ни ГБУЗ «Белинская РБ», ни министерство здравоохранения области вопрос обеспечения мальчика лекарством долгое время не решали», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Надзорный орган провел проверку и внес представления главному врачу Белинской районной больницы, а также министру здравоохранения региона.
На данный момент они рассмотрены и удовлетворены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ребенок получил необходимое ему лекарство.
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