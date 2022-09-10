В Пензе начали убирать густые заросли от дорожных знаков

10.09.2022 | 16:30

«Поворот направо» и «Пешеходный переход» практически исчезли из зоны видимости участников движения. За густой зеленью скрыты знаки, установленные на пересечении улиц Чехова и Сурской. Это один участков, где давно пора принять меры.

«Сначала сотрудники ГИБДД объезжают город, выявляют опасные районы, где знаки заросли. Потом выезжает наша бригада и выполняет предписание ГИБДД», - пояснил начальник отдела по сносу аварийных деревьев МБУ «Пензавтодор» Роман Кистин.

Видимость дорожных знаков - проблема, актуальная и летом, когда зелень закрывает обзор, и зимой, во время снежных заносов. Специалисты «Пензавтодора» объехали уже десяток улиц, где пришлось спиливать ветки и вырубать кусты.

Один рабочий действует на вышке, другой убирает на земле насаждения, мешающие обзору технических средств организации дорожного движения. Требования к их состоянию довольно жесткие.

На перекрестке улиц Кураева и Красной все знаки, казалось бы, на виду, но только на первый взгляд.

Один так замаскирован зеленью, что водителям приходится ориентироваться исключительно на разметку стоп-линии.