2 города и 19 районов: озвучена география новых случаев COVID

10.09.2022 | 12:43

В субботу, 10 сентября, региональный оперштаб сообщил о 550 новых пациентах с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за минувшие сутки.

316 человек заболели в Пензе, 59 - в Кузнецком районе, 23 - в Городищенском, 21 - в Никольском, 19 - в Бессоновском, 16 - в Нижнеломовском, по 12 - в Лопатинском и Неверкинском, по 11 - в Иссинском, Малосердобинском и Тамалинском районах.

Менее чем по 10 заболевших - в городе Заречном (8) и восьми районах: Шемышейском (9), Спасском (7), Сердобском (5), Камешкирском и Пензенском (по 3), Пачелмском (2), Бековском и Лунинском (по 1).

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 198 864.

За этот период зарегистрировано 188 092 выздоровевших, в том числе 406 человек выписались 9 сентября.

За это же время скончались 6 047 пациентов с COVID-19, в том числе 2 летальных случая зарегистрировали за минувший день.