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Общество

2 города и 19 районов: озвучена география новых случаев COVID

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В субботу, 10 сентября, региональный оперштаб сообщил о 550 новых пациентах с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за минувшие сутки.

316 человек заболели в Пензе, 59 - в Кузнецком районе, 23 - в Городищенском, 21 - в Никольском, 19 - в Бессоновском, 16 - в Нижнеломовском, по 12 - в Лопатинском и Неверкинском, по 11 - в Иссинском, Малосердобинском и Тамалинском районах.

Менее чем по 10 заболевших - в городе Заречном (8) и восьми районах: Шемышейском (9), Спасском (7), Сердобском (5), Камешкирском и Пензенском (по 3), Пачелмском (2), Бековском и Лунинском (по 1).

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области достигло 198 864.

За этот период зарегистрировано 188 092 выздоровевших, в том числе 406 человек выписались 9 сентября.

За это же время скончались 6 047 пациентов с COVID-19, в том числе 2 летальных случая зарегистрировали за минувший день.

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Гость||

Баранотряпки и говноштрафы! Срочно, блеять! Казна пуста!

Гость||

Так свою просрочку и впаривают, ироды!

Гость||

С понедельника, после выборов, начнут прессовать сильнее, нагнетать и ужесточать меры, повышенную готовность и т.д.Мачало с начала начинается прошлогоднее , чтоб им провалиться!


Имя: Гость
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