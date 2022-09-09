Общество

В РПН пройдет день открытых дверей для бизнесменов

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В четверг, 15 сентября, с 13:00 до 16:00 в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области и его территориальных отделах пройдет день открытых дверей для предпринимателей.

Специалисты проконсультируют бизнесменов по наиболее актуальным вопросам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Консультирование будет проводиться по телефону и по электронной почте.

Телефон для справок 8 (8412) 55-25-69.

Адреса проведения акции:

- г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, тел. 8 (8412) 55-26-06, е-mail: sanepid@sura.ru;

- г. Каменка, ул. Ворошилова, 9, территориальный отдел в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах, тел. 8 (84156) 2-12-82, е-mail: sankam@sura.ru;

- г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 182, территориальный отдел в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах, тел. 8 (84157) 3-03-18, е-mail: rospotrebnadzor@sura.ru;

- г. Нижний Ломов, Октябрьская ул., 55, территориальный отдел в Нижнеломовском, Наровчатском, Спасском, Вадинском, Мокшанском, Земетчинском районах, тел. 8 (84154) 4-40-73, е-mail: nadzor_lomov@sura.ru;

- г. Сердобск, Строительный пр-д, 6, территориальный отдел в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах, тел. 8 (84167) 2-07-61, е-mail: nadzor_serd@sura.ru.

6 сентября в Пензенской области прием предпринимателей для оказания помощи по правовым вопросам и реализации их права на личное обращение провели сотрудники органов прокуратуры.

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Источник — фото pixabay.com
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