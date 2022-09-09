В районах Пензенской области стали чаще выявлять коронавирус

09.09.2022 | 13:19

В Пензенской области снова выросло число выявляемых за сутки случаев коронавируса. В пятницу, 9 сентября, региональный оперштаб сообщил о 579 заразившихся.

264 из них - жители Пензы, 98 - Пензенского района, 82 - Кузнецкого, 34 - Каменского, 32 - Башмаковского, 18 - Никольского, 9 - города Заречного, 7 - Шемышейского района, 6 - Неверкинского, по 5 - Бессоновского и Мокшанского, 4 - Нижнеломовского, по 3 - Спасского, Наровчатского, Пачелмского и Сосновоборского, 2 - Белинского, 1 - Сердобского.

Госпитализация потребовалась 45 жителям региона.

Общее количество новых случаев коронавируса за все время пандемии достигло 198 314. 187 686 из них закончились выздоровлением (в том числе 474 пациента покинули больницы 8 сентября), 6 045 человек скончались (2 смерти подтвердились за последние сутки).

Для сравнения: накануне оперштаб сообщал о 487 новых случаях COVID-19, 7-го числа - о 428, 6-го - о 442, 5-го - о 398.