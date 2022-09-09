Общество

Развязку на 624-м километре трассы М5 планируют сдать раньше срока

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На площадке основного путепровода через трассу М5 завершают работу по забивке свай. На 624-м километре федеральной автодороги «Урал» полным ходом идет строительство автомобильной развязки. Уже в ближайшие год-два все задуманное должны претворить в жизнь. Для стремительно разрастающегося Октябрьского района такой объект просто необходим.

«Всем эта развязка будет удобна», - заявил заместитель главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

«Путепровод общей длиной 105 метров, 6 полос движения, 4 съезда для беспрепятственного попадания на путепровод, минуя М5. Общая протяженность съездов и подходов к путепроводу - 4 километра 200 метров», - сообщил руководитель проекта Олег Радюшкин.

К строительству объекта приступили весной 2022 года. По контракту, его должны сдать в 2025-м, однако рассчитывают, что развязка будет готова раньше. Объект капиталоемкий: общая стоимость - 1 миллиард 700 миллионов рублей.

«Это инфраструктурный бюджетный кредит, который выдан по национальному проекту. Денежные средства - кредитные», - пояснил Ярослав Щигорев.

Недалеко от строящейся автомобильной развязки параллельно занимаются и возведением надземного пешеходного перехода. Он станет связующим звеном между двумя жилыми кварталами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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