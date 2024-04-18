На новой развязке на М-5 стали обустраивать тротуары

Рабочие занялись устройством съезда, который соединит транспортную развязку на 624-м километре трассы М-5 и строящуюся дорогу севернее Лугометрии. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Управлении капитального строительства г. Пензы.
Сама развязка готова более чем на 90 процентов, ее начали в 2021 году, а завершат в концу июня 2024-го.
«Ведутся работы по устройству тротуаров на путепроводе. Планируется проложить порядка 4 километров. И в ближайшее время намечено приступить к асфальтированию», - уточнили в управлении.
Также рабочие укрепляют откосы, красят опоры, пролеты, подпорные стенки путепровода и продолжают строительство ливневой канализации, переустройство сетей газоснабжения.
Развязка соединит Зарю и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены четыре полосы движения, восемь съездов и два местных проезда.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀