Общество

В Нефтянике остановочные павильоны заменили на новые

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Дождь как из ведра, холодные капли хлестали по носам и по ушам. Братья меньшие мокнут и мерзнут - укрытия нет. Вместе с ними страдали от непогоды и жители поселка Нефтяник.

«Стоим, некуда даже спрятаться», - отметила дачница Зинаида.

«Очень нужна остановка, потому что всегда то дождь, то снег», - рассказал житель поселка Нефтяник Виктор.

На конечной в Нефтянике на днях демонтировали старый остановочный павильон. От времени он сгнил и заржавел. На его месте заасфальтировали площадку, сделали подъездной карман. И привезли новую металлическую конструкцию.

С помощью небольшого подъемного крана павильон установили на площадку.

«Сегодня здесь будут смонтированы две остановки, всего - четыре. Я считаю, люди, несмотря на значительное удаление от центра города, должны находиться в равных условиях, комфортно себя чувствовать, ожидая общественный транспорт», - подчеркнул директор МУП «Аншлаг» Сергей Некрасов.

Буквально через час точно такой же остановочный павильон поставили на улице Турищева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Пусть Белозерцев ответит за старые отличные остановки, заменил на дерьмо


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