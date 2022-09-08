В Нефтянике остановочные павильоны заменили на новые

08.09.2022 | 20:55

Дождь как из ведра, холодные капли хлестали по носам и по ушам. Братья меньшие мокнут и мерзнут - укрытия нет. Вместе с ними страдали от непогоды и жители поселка Нефтяник.

«Стоим, некуда даже спрятаться», - отметила дачница Зинаида.

«Очень нужна остановка, потому что всегда то дождь, то снег», - рассказал житель поселка Нефтяник Виктор.

На конечной в Нефтянике на днях демонтировали старый остановочный павильон. От времени он сгнил и заржавел. На его месте заасфальтировали площадку, сделали подъездной карман. И привезли новую металлическую конструкцию.

С помощью небольшого подъемного крана павильон установили на площадку.

«Сегодня здесь будут смонтированы две остановки, всего - четыре. Я считаю, люди, несмотря на значительное удаление от центра города, должны находиться в равных условиях, комфортно себя чувствовать, ожидая общественный транспорт», - подчеркнул директор МУП «Аншлаг» Сергей Некрасов.

Буквально через час точно такой же остановочный павильон поставили на улице Турищева.