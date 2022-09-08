Пензенское УФАС потребовало взыскать с ООО «В Контакте» крупную сумму

08.09.2022 | 17:03

По требованию Пензенского УФАС с ООО «В Контакте» взыскали крупный штраф.

К антимонопольщикам поступило заявление, в рамках рассмотрения которого пензенские специалисты запросили необходимую информацию у фирмы. Однако ни в установленный законом срок, ни позднее организация данные не предоставила.

В отношении ООО «В Контакте» было заведено дело об административном правонарушении. В декабре 2021 года специалист вынес по нему постановление о назначении наказания в виде штрафа.

Фирма обжаловала решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но там его оставили без изменений.

«В добровольном порядке ООО «В Контакте» назначенное наказание в виде штрафа в срок не исполнило, в связи с чем документы были направлены на принудительное взыскание. В рамках возбужденного исполнительного производства с ООО «В Контакте» взыскан административный штраф в размере 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС.

За неуплату суммы в срок составлен и передан в суд протокол о наложении штрафа в двукратном размере.