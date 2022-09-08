Пензастат: в регионе женщин почти на 112 тысяч больше, чем мужчин

08.09.2022 | 18:13

К концу 2022-го коллектив Пензастата выпустит 12 томов с результатами прошлогодней переписи населения. С информацией из первого (данные о численности и размещении жителей области) руководитель ведомства уже готов ознакомить пензенцев.

«По состоянию на 1 октября 2021 года численность Пензенской области - 1 266 348 человек, мужчин - 577 266, женщин - 689 082. Большинство населения проживает в городской местности - 870 471 человек», - сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Это почти на 120 тысяч меньше по сравнению с данными переписи 2010-го. Сокращение численности жителей региона, по мнению пензенских статистиков, связано с естественной и миграционной убылью населения. Наблюдается тенденция к снижению количества людей в сельской местности.

«Лопатинский - по зарплате один из самых низких районов, тоже все уезжают, как и Шемышейский - тоже по зарплате самый низкий, оттуда уезжают, и Лунино - то же самое», - рассказал Максим Уханов.

А вот чем живут пензенские семьи, какие доходы имеют и на что тратят средства выяснили в ходе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств как в городе, так и в селе.

«Увеличение потребительских расходов произошло за счет роста в 2021 году расходов на оплату услуг (это почти 18%) и расходов на покупку продуктов питания (рост на 4%)», - отметила начальник отдела Пензастата Елена Сгибова.

Проведение выборочного обследования домохозяйств позволяет составить картину социально-экономических показателей уровня жизни населения.