Общество

От пензенца потребовали вернуть незаконно полученную пенсию

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Бывший пензенский студент обогатился на сумму свыше 300 000 рублей. Молодой человек получал пенсию по потере кормильца, хотя не имел на нее права.

Как установил суд, 6 августа 2015 года пензенец обратился в ПФР с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца. Он представил специалисту справку, что учится в 11-м классе средней школы.

В сентябре того же года юноша явился с другой справкой, где говорилось о том, что он поступил в вуз. Обучение там он должен был закончить 30 июня 2019 года.

Однако 31 марта 2017-го парня из вуза отчислили, о чем он не уведомил ПФР. Пензенец потерял право получать пенсию по потере кормильца, но не отказался от нее, осознавая при этом, что нарушает закон.

«По вине ответчика, не сообщившего о факте прекращения обучения, произошла переплата пенсии по случаю потери кормильца в общей сумме 346 056,63 руб. В период с октября 2019 по февраль 2022 года гражданин принимал меры к погашению незаконно полученных денежных средств путем их внесения на расчетный счет истца. Всего за указанный период внесено 40 250 руб.», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области обратилось с иском, требуя взыскать незаконно полученную выплату. Суд его удовлетворил в полном объеме.

«Также с ответчика в доход муниципального образования «город Пенза» взыскана государственная пошлина в размере 6 258 руб. 6 коп.», - добавили в пресс-службе суда.

Пока решение в законную силу не вступило.

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