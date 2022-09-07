Пензенцев приглашают на бесплатные встречи с врачами и сеансы плавания

07.09.2022 | 12:31

В Пензе продолжается реализация проекта «Жить активно – здорово!», направленного на профилактику и выявление неинфекционных заболеваний и вовлечение жителей Пензы в занятия физической культурой.

Первое осеннее мероприятие пройдет в четверг, 8 сентября, с 11:00 до 14:00 во дворце спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96).

15 сентября местом акции станет центр спортивной подготовки «Олимпийский» (ул. Антонова, 39 а); 22-го - плавательный бассейн «Дельфин» (с. Засечное, ул. Радужная, 4), 29-го - ДВС «Сура» (ул. Красная, 106).

Участники проекта смогут узнать свой уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом. После обследования в соответствии с выявленными отклонениями врач даст консультацию по изменению образа жизни.

«Оценив состояние своего здоровья, желающие смогут попробовать свои силы в сдаче комплекса ГТО, а также получат абонемент на бесплатное разовое посещение плавательного бассейна», - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.