Два района поделили второе место в антирейтинге по COVID-19

07.09.2022 | 13:49

В среду, 7 сентября, региональный оперштаб сообщил о 428 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 42 пациентам потребовалось лечение в стационаре.

286 зараженных, или 66,8%, - жители Пензы, по 26 - Башмаковского и Бессоновского районов, 22 - Каменского, 16 - Сердобского, 12 - Пензенского района.

9 человек заболели в ЗАТО Заречный, 5 - в Кузнецком районе, по 3 - в Кузнецком и Неверкинском, по 2 - в Бековском, Иссинском, Камешкирском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, по 1 - в Земетчинском, Колышлейском, Наровчатском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 197 248. За этот период зарегистрировано 186 800 случаев выздоровления, в том числе 491 - за минувшие сутки.

Скончалось за это время 6 043 пациента. Последний летальный случай зарегистрирован 6 сентября.