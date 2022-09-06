Общество

В Пензе таксисты провезли стаканы с водой на крышах машин

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В Пензе проходит региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Членам жюри необходимо выбрать победителя из 15 человек.

Граненый стакан наполнили водой и установили на крышу легкового автомобиля. Водитель должен выполнить все задания и не пролить ни капли.

«Имеют три года стажа, у каждого есть действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси и отсутствие штрафов в текущем году за грубые нарушения ПДД. По сути, выбираем лучших из лучших», - сообщил куратор конкурса Кирилл Казанин (г. Новосибирск).

Водители прошли теоретический этап, на очереди практический.

Анатолий Миряков работает в такси 13 лет. Он стал победителем регионального этапа конкурса в 2021 году.

«Важно внимание ко всему: и к человеку, и к машине, и к дорожной обстановке. Все зависит от внимания. Если человек сосредоточен и внимателен, то он может выполнить все поставленные задачи», - рассказал участник конкурса.

«Подобные мероприятия позволяют повысить уровень знаний правил дорожного движения водителями данной категории, а также показать навыки управления транспортным средством. Самое главное - водители легковых такси понимают, что в их руках находится жизнь других участников дорожного движения», - подчеркнул начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Всероссийский этап конкурса состоится в мае 2023 года, в каком городе - пока неизвестно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

С водкой! Какая там вода?

Гость||

Возьмите у них мочу, они все под канаплей


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