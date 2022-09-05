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Общество

В Заре приведут в порядок площадки на остановках

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У горожан, проживающих рядом с бывшим кинотеатром «Салют», наконец-то появится новая остановка. Долгое время от нее там был только один знак, так как конструкцию за неактуальный внешний вид срезали. Работы начали с приведения в порядок посадочной площадки.

«Там старое бетонное основание не дает людям спокойно дожидаться автотранспорта. Они, получается, стоят на тротуаре, на проезжей части, только не там, где должны находиться. Поэтому было принято делать новую посадочную площадку с павильоном с целью безопасности жителей», - сообщил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Алексей Урвант.

«Ее тут не было сколько времени. Как хорошо, что сделают здесь остановку», - порадовалась местная жительница Надежда Кабанова.

У Равиля Дашкина ответственная миссия. Бригада засыпала площадку щебенкой, затем покрыла ее асфальтобетонной смесью. Теперь нужно все уложить с помощью специальной виброплиты, это такой мини-каток.

«Гладильщик у нас гладит, а я за ним укатываю. Как он разгладит, так я и укатаю», - отметил рабочий бригады Равиль Дашкин.

Как оказалось, у гладильщика и глазомер хороший, и опыт. Работает он на таких участках с 2014 года.

«Вижу, где подровнять, куда уклон и под что», - пояснил рабочий бригады Андрей Кагин.

Всего таким образом закатали в свежий асфальт около 80 кв. м. Вскоре бригада приступит к работе над пятью посадочными площадками в Заре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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