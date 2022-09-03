Общество

Пензенской молодежи рассказали о таящихся в соцсетях опасностях

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В Литературном музее заговорили не о литературе, а об ответственности - уголовной и административной, об экстремизме и мерах противодействия. Пензенские полицейские совместно с представителями общественного совета при региональном УМВД устроили встречу с первокурсниками Пензенского колледжа транспортных технологий. Мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Прежде чем что-то сделать, всегда подумайте: у вас есть права, но есть и обязанности, а за каждый отрицательный поступок есть наказание», - напомнила инспектор ПДН УМВД России по Пензенской области Наталья Золотова.

Собравшимся рассказали, какие опасности таит общение в социальных сетях с незнакомцами, а также как распознать по внешним признакам завербованного человека.

«Собственно, цель мероприятия - не столько сразу изменить мышление (оно в основном у всех и так нормальное), сколько пробудить осторожность у этого поколения, чтобы из любопытства не залезли куда не нужно, чтобы не подверглись обработке и так далее», - пояснила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Молодежи объяснили, как нужно реагировать на попытки склонить к противоправной деятельности и куда можно сообщить об информации террористического характера или фактах экстремизма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Быть патриотом России уже экстремизм.

Гость||

Ельцин сегодня был бы экстремистом и сидел в тюрьме. Красненько, однако...


Имя: Гость
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