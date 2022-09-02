Общество

В Пензе троллейбусам № 8 и 9 временно изменят маршрут

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В Пензе из-за ремонта на теплосетях в районе дома № 9 на улице Крупской временно изменят схему движения транспорта.

Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Земляные работы будут продолжаться с 8:00 3-го числа до 24:00 4-го. На это время изменятся два троллейбусных маршрута.

Троллейбусы № 8 с улицы Карпинского поедут на улицу Ленина, далее – по улицам Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспекту Победы и вернутся на маршрут.

Троллейбусы № 9, следующие из Арбекова, от остановки «Автодорожный колледж» отправятся по проспекту Победы и далее по маршруту.

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Источник — фото 2 и 3 penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Троллейбусы № 9, следующие из АрбековА, от остановки «Автодорожный колледж» отправятся по проспекту Победы и далее по маршруту.
"Троллейбусы № 9, следующие из АрбековО"


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