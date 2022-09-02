Общество

В Пензе 1 сентября продавали алкоголь, несмотря на запрет

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В Пензе подвели итоги рейдов по объектам торговли и общепита 1 сентября. В этот день было запрещено продавать спиртное.

Участники проверочных мероприятий посетили 119 объектов. На нарушителей составили 13 протоколов.

Закон не стали соблюдать в точках по следующим адресам: Чапаева, 81, Чаадаева, 93а, Антонова, 47, Пушкина, 43, Беляева, 8, Генерала Глазунова, 21, Кижеватова, 10, Ленинградская, 10, Пушанина, 24, Терновского, 156а.

«В связи с обращениями граждан была также проверена работа 16 торговых объектов сети быстрого питания на улицах Терновского, Токарной, Суворова, Бакунина, Фурманова, Карпинского, Антонова, Клары Цеткин, проспекту Строителей и другим», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Продажу пива в закрытой таре на вынос не зафиксировали.

В 2021 году 1 сентября нарушения зафиксировали в 7 торговых точках, на продавцов составили административные протоколы по статье 14.2 КоАП РФ.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

И что? Там детишки отоваривались?

Или адекватные мужики?

И кому эти мужики навредили? Деток споили?

Так детки сами кого хошь споят!


Имя: Гость
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