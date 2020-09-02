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Общество

В Пензе нарушили запрет на продажу алкоголя в День знаний

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В Пензе выявили случаи торговли алкоголем в День знаний. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет нарушили 7 торговых точек.

Во вторник, 1 сентября, сотрудники мэрии вместе с полицией проконтролировали, как предприниматели и руководители объектов соблюдают требования законодательства. В магазинах «Студенческий» на улице Конструкторской, 10, «Теремок» на Добролюбова, 1а, «Пивко» на Ладожской, 155, «Термос» на Мебельной, 57, и в пивном терминале на улице Антонова, 47, продавали алкогольные напитки.

Также нарушения выявили в кафе на улицах Карпинского, 48, и Фурманова, 1г.

«Сотрудники полиции составили на продавцов вышеуказанных заведений протоколы об административных правонарушениях по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная розничная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством)», - рассказали в мэрии.

Всего участники рейда проверили больше 100 торговых точек и организаций общественного питания.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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