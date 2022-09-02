Общество

Спасский собор поборется за премию «Золотой Трезини»

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Памятник культуры и истории, шедевр в стиле классицизма, Спасский кафедральный собор может прославиться на весь мир благодаря выдвижению на V Международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции».

«Инициирован клубом петербуржцев в ходе визита их в Пензу в июле. По предложению Министерства культуры и туризма Пензенской области епархия откликнулась на этот призыв», - сообщила член губернаторского штаба по воссозданию Спасского собора г. Пензы Кира Аристова.

Месяц ушел на консультации с оргкомитетом, подготовку необходимых материалов и оформление заявки. У Спасского собора есть хорошие шансы стать победителем в своей номинации.

«Каждый желающий может принять участие в оценке проектов и поддержать Пензенский регион, наш любимый Спасский кафедральный собор, который и восстанавливался всем миром», - отметила Кира Аристова.

Сделать это можно на сайте конкурса «Золотой Трезини» или на официальном сайте Пензенской епархии. Для этого нужно найти на страничке новость «Спасский собор номинирован на международную премию «Золотой Трезини - 2022», перейти по прямой ссылке в тексте и нажать на значок «Поддержать проект». Один человек может это сделать только один раз.

Оценка проектов будет проходить до 1 ноября.

Конкурс носит имя швейцарца Доменико Трезини, который в XVIII веке разработал первый генплан Санкт-Петербурга, спроектировал Летний дворец Петра I, Петропавловский собор и другие памятники петровского барокко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

может прославиться на весь мир
А в мире ЭТО кому-то нужно?

Гость||

Если деньги "отмывают", значит это кому нибудь нужно!

Ну, ты подумай, кому.

Гость||

Что за ТриЗины?

Гость||

Тризини - С 1703 года работал в России, стал первым архитектором Санкт-Петербурга.

Особой архитектуры в Пензенском спаском не видно.

Тем более это новодел и копия!


Имя: Гость
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