В Пензе начальник цеха обогатился за счет чужих премий

25.08.2025 | 09:10

В Пензе бывшего работника акционерного общества осудили за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В период с февраля 2021 года по сентябрь 2024-го мужчина, являясь начальником цеха, сообщал подчиненным об увеличении премий и необходимости вернуть ему надбавку для расходования денег на нужды цеха.

Таким образом он получил более 1,9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Помимо этого, с апреля 2023 года по май 2024-го, злоупотребляя должностными полномочиями, он оформлял подчиненным фиктивные разрешения на выход с территории предприятия, чтобы те в рабочее время трудились на его участках в СНТ.

«В результате противоправных действий осужденного предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей», - уточнили в областном СУ СКР.

Когда преступления раскрылись, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Во время следствия он добровольно вернул 300 тысяч рублей. Его имущество на 1,3 млн арестовали.

В итоге суд назначил пензенцу наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

«Исковые требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба на сумму более 2 млн рублей удовлетворены в полном объеме», - добавили в СКР.