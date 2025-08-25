В Пензе начальник цеха обогатился за счет чужих премий

В Пензе бывшего работника акционерного общества осудили за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
В период с февраля 2021 года по сентябрь 2024-го мужчина, являясь начальником цеха, сообщал подчиненным об увеличении премий и необходимости вернуть ему надбавку для расходования денег на нужды цеха.
Таким образом он получил более 1,9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Помимо этого, с апреля 2023 года по май 2024-го, злоупотребляя должностными полномочиями, он оформлял подчиненным фиктивные разрешения на выход с территории предприятия, чтобы те в рабочее время трудились на его участках в СНТ.
«В результате противоправных действий осужденного предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей», - уточнили в областном СУ СКР.
Когда преступления раскрылись, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Во время следствия он добровольно вернул 300 тысяч рублей. Его имущество на 1,3 млн арестовали.
В итоге суд назначил пензенцу наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.
«Исковые требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба на сумму более 2 млн рублей удовлетворены в полном объеме», - добавили в СКР.
