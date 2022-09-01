В Заречном вода может поменять цвет после отключения

В пятницу, 2 сентября, с 8:30 до 17:00 в связи с ремонтными работами в Заречном будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает в телеграм-канале ресурсоснабжающая организация.
Отключение запланировано на следующих объектах;
- ул. Озерская, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/2;
- ул. Ахунская, 21, 23, 25;
- пр. Победы, 38;
- детский сад № 11 (ул. Озерская, 12а);
- плавательный бассейн «Заречный»;
- магазин «Караван» (ул. Озерская, 14а);
- магазин «Пятерочка»;
- пожарные гидранты 560 - 565.
«После возобновления водоснабжения возможно изменение цветности воды во всем городе», - проинформировали горожан.
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