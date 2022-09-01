В Пензенской области стартовал месячник безопасности

01.09.2022 | 18:01

В четверг, 1 сентября, в Пензенской области под эгидой главного регионального управления МЧС стартовал месячник безопасности.

Все мероприятия будут направлены на обучение детей и молодежи действиям в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, на улице, адаптацию после летних каникул.

Представители управления примут участие в педсоветах по вопросам безопасности, распространят среди школьников и родителей памятки, листовки, буклеты по правилам безопасного поведения.

Инспекторы ГИМС продолжат ежедневно патрулировать водные объекты и разъяснять отдыхающим правила поведения у водоемов.

Представители противопожарной службы по заявкам организаторов обеспечат безопасность во время проведения спортивных и праздничных мероприятий.

«Наши дети должны вступить в очередной учебный год во всеоружии знаний и умений безопасного поведения», - отметили в пресс-службе ведомства.