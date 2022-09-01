Общество

В Пензенской области стартовал месячник безопасности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В четверг, 1 сентября, в Пензенской области под эгидой главного регионального управления МЧС стартовал месячник безопасности.

Все мероприятия будут направлены на обучение детей и молодежи действиям в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, привитие навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, на улице, адаптацию после летних каникул.

Представители управления примут участие в педсоветах по вопросам безопасности, распространят среди школьников и родителей памятки, листовки, буклеты по правилам безопасного поведения.

Инспекторы ГИМС продолжат ежедневно патрулировать водные объекты и разъяснять отдыхающим правила поведения у водоемов.

Представители противопожарной службы по заявкам организаторов обеспечат безопасность во время проведения спортивных и праздничных мероприятий.

«Наши дети должны вступить в очередной учебный год во всеоружии знаний и умений безопасного поведения», - отметили в пресс-службе ведомства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
 
Гость||

А в других странах тоже по "месячным" работают или постоянно?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте