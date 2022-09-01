В 2022 году к медикам обратилось более 500 укушенных клещами детей

01.09.2022 | 12:48

В Пензенской области за неделю к медикам обратилось с укусами клещей 33 человека - на 3 больше, чем за предыдущие семь дней.

Среди пострадавших - 17 детей младше 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 1 сентября, опубликовали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Всего за сезон активности опасных кровососов от их укусов пострадали 1 273 жителя области, в том числе 501 ребенок.

За минувшую неделю специалисты провели 36 исследований снятых с людей членистоногих на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. В 2 случаях результаты проб оказались положительными.

Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 248, возбудители обнаружены в 213 (17,1%).

Число выявленных случаев боррелиоза осталось неизменным - 32: по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе.