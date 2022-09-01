Общество

В 2022 году к медикам обратилось более 500 укушенных клещами детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области за неделю к медикам обратилось с укусами клещей 33 человека - на 3 больше, чем за предыдущие семь дней.

Среди пострадавших - 17 детей младше 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 1 сентября, опубликовали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Всего за сезон активности опасных кровососов от их укусов пострадали 1 273 жителя области, в том числе 501 ребенок.

За минувшую неделю специалисты провели 36 исследований снятых с людей членистоногих на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. В 2 случаях результаты проб оказались положительными.

Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 248, возбудители обнаружены в 213 (17,1%).

Число выявленных случаев боррелиоза осталось неизменным - 32: по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте