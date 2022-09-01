Пассажиру с крупной купюрой нельзя отказывать в проезде

01.09.2022 | 15:05

Пассажиру с крупной купюрой нельзя отказать в проезде на общественном транспорте. В этом жителей региона уверило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В четверг, 1 сентября, оттуда в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил ответ на соответствующий запрос.

«Как уехать на маршрутке, имея только 5-тысячную купюру? Сегодня на остановке «Центральный рынок» у водителя не оказалось сдачи, пришлось выйти из маршрутки. Очень благодарна женщине, которая дала мне 100 рублей, когда я пыталась в аптеке купить что-нибудь с целью разменять купюру. В аптеке тоже сдачи не было», - пожаловалась читательница портала.

Директор ГКУ Лариса Панкова объяснила ей, что, пользуясь услугами общественного транспорта, пассажир заключает публичный договор с исполнителем услуги. Заключение удостоверяется билетом.

«Если потребитель рассчитывается за проезд крупной купюрой, то отсутствие разменной монеты не может расцениваться как уважительная причина отказа от заключения договора. Отказ водителя принимать денежные средства крупного достоинства является незаконным», - подчеркнула Панкова.

При выявлении таких фактов пассажиру необходимо сообщить дату и регистрационный номер транспортного средства, эту информацию направят предприятию-перевозчику для проведения служебного расследования и принятия мер реагирования. Сделать это можно через сайт www.транспорт58.рф или электронную почту info@транспорт58.рф.