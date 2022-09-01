Общество

Пассажиру с крупной купюрой нельзя отказывать в проезде

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Пассажиру с крупной купюрой нельзя отказать в проезде на общественном транспорте. В этом жителей региона уверило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В четверг, 1 сентября, оттуда в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил ответ на соответствующий запрос.

«Как уехать на маршрутке, имея только 5-тысячную купюру? Сегодня на остановке «Центральный рынок» у водителя не оказалось сдачи, пришлось выйти из маршрутки. Очень благодарна женщине, которая дала мне 100 рублей, когда я пыталась в аптеке купить что-нибудь с целью разменять купюру. В аптеке тоже сдачи не было», - пожаловалась читательница портала.

Директор ГКУ Лариса Панкова объяснила ей, что, пользуясь услугами общественного транспорта, пассажир заключает публичный договор с исполнителем услуги. Заключение удостоверяется билетом.

«Если потребитель рассчитывается за проезд крупной купюрой, то отсутствие разменной монеты не может расцениваться как уважительная причина отказа от заключения договора. Отказ водителя принимать денежные средства крупного достоинства является незаконным», - подчеркнула Панкова.

При выявлении таких фактов пассажиру необходимо сообщить дату и регистрационный номер транспортного средства, эту информацию направят предприятию-перевозчику для проведения служебного расследования и принятия мер реагирования. Сделать это можно через сайт www.транспорт58.рф или электронную почту info@транспорт58.рф.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

эту информацию направят предприятию-перевозчику для проведения служебного расследования и принятия мер реагирования
И пришлют отписку, что с перевозчиком провели разъяснительную беседу. Хватит уже имитировать бурную деятельность.

Гость||

Много вас таких хитромудрых с пятитысячными купюрами ездят.Особенно с утра.Всем сдачи не наберёшь.Надеются,что их бесплатно провезут.Просто надо вечером ,идя с работы,зайти в магазин или аптеку,и разменять крупную купюру.И не парить мозги следующим утром кондуктору или водителю маршрутки.

Гость||

15:52

А не сходить ли тебе в эротическое путешествие, то бишь на. ....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подчеркнула Панкова.
Лучше почитайте законы, а не вводите народ в заблуждение. Там не двусмысленно написано, что если ты планируешь рассчитываться за проезд в маршрутке наличными деньгами, то запланируй наличие в своих карманах денег номиналом 50 или 100 рублей или вам на законном основании могут отказать от поездки

Гость||

Гость писал(a):

15:52

А не сходить ли тебе в эротическое путешествие, то бишь на. ....

Пусть в торону красного гиганта идет.

Гость||

Гость писал(a):

подчеркнула Панкова.

Лучше почитайте законы, а не вводите народ в заблуждение. Там не двусмысленно написано, что если ты планируешь рассчитываться за проезд в маршрутке наличными деньгами, то запланируй наличие в своих карманах денег номиналом 50 или 100 рублей или вам на законном основании могут отказать от поездки

Вот человек сам придумывает себе законы.

Гость||

Гость писал(a):

Много вас таких хитромудрых с пятитысячными купюрами ездят.Особенно с утра
Так хитромудрых перевозчиков еще больше, они же не хотят внедрять безналичную оплату, тогда же придется платить налоги с реального оборота, а не с того, который они покажут.

Гость||

16:02

Молодца! Зришь в корень.

Гость||

Гость писал(a):

Много вас таких хитромудрых с пятитысячными купюрами ездят.Особенно с утра

Так хитромудрых перевозчиков еще больше, они же не хотят внедрять безналичную оплату, тогда же придется платить налоги с реального оборота, а не с того, который они покажут.

И ещё кормить банки, которые с каждой операции гребут себе до 3%

Гость||

Гость писал(a):

И ещё кормить банки, которые с каждой операции гребут себе до 3%
Открой уже для себя систему быстрых платежей, в ней нет комиссии, и оборудование не нужно.

Гость||

Пора поднимать стоимость проезда.

Гость||

Гость писал(a):

подчеркнула Панкова.

Лучше почитайте законы, а не вводите народ в заблуждение. Там не двусмысленно написано, что если ты планируешь рассчитываться за проезд в маршрутке наличными деньгами, то запланируй наличие в своих карманах денег номиналом 50 или 100 рублей или вам на законном основании могут отказать от поездки

Вот человек сам придумывает себе законы.

Так у нас власть вообще рулит без законов, когда им выгодно вспоминают про закон, а когда не выгодно , просто плюют. Одна пенсионная реформа чего стоит, кур куоды и т.д. и т.п.

Гость||

Заимбирь! Буду ездить с 5.000 рублей в маршрутке и троллейбусе!

Гость||

Гость писал(a):

Буду ездить с 5.000 рублей в маршрутке и троллейбусе!
А сдачу в 4000 с хвостиком мелочью возьмёшь?

Гость||

Гость писал(a):

Просто надо вечером ,идя с работы,зайти в магазин или аптеку,и разменять крупную купюру.И не парить мозги следующим утром кондуктору или водителю маршрутки
И тебе вечером нужно озаботиться наличием сдачи следующим утром. Тем более, что 5000 купюрами единицы рассчитываются.

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Имя: Гость
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