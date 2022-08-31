Общество

В районе Пензенской области подтвердилось 47 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Пензенской области коронавирус выявили еще у 361 жителя региона. Об этом в среду, 31 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: Пенза - 187, Каменский район - 47, Пензенский - 25, Кузнецкий - 19, Никольский и Тамалинский - по 13, Сердобский - 9, Башмаковский - 8, город Заречный - 7, Белинский и Мокшанский районы - по 6, Спасский - 5, Бековский, Колышлейский и Пачелмский - по 3, Бессоновский и Наровчатский - по 2, Городищенский, Лунинский и Нижнеломовский - по 1.

Госпитализация потребовалась 26 жителям области с коронавирусом.

В течение суток подтвердилась смерть трех человек от COVID-19, общее количество умерших достигло 6 035. 30-го числа из больниц выписали 375 пациентов, перенесших опасную инфекцию. Число случаев выздоровления теперь равняется 184 377.

С начала пандемии зарегистрировали 194 357 фактов заражения коронавирусом.

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Гость||

А смысл этой писанины тут? Маскобараны молчат за тряпки не скулят. Доплаты рвачам отменили. Удалёнку не возвращают.


Имя: Гость
Комментарий:

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