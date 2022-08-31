Общество

В прямом эфире «Службы 11» выберут лучший двор Пензы

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Лето пролетело в мгновение ока, и так же быстро промчалось время, отведенное на конкурс «Лучший двор Пензы» от народной программы «Служба 11». Несколько десятков пензенцев подавали заявки, и очень скоро станет известно, кто победит.

Съемочной группе посчастливилось увидеть множество ухоженных дворов у частных и многоквартирных домов, довелось познакомиться с активными трудолюбивыми горожанами, которые не жалеют ни времени, ни сил, ни денег на благоустройство места, где проживают.

Выделить кого-то невозможно - все участники заслуживают награды. Например, Федор Тихонович приехал из Нижнего Тагила, в Засечном создал «Сад памяти», высадил плодовые деревья и кустарники, редкие растения.

«Кроме хвойных деревьев, там ничего не растет. Тут посадил, и они пошли у меня», - рассказал участник конкурса «Лучший двор Пензы» Федор Тимофеевич.

«Служба 11» трижды проводила конкурсы «Лучший двор Пензы»: в 2016 году, в 2021-м и в уходящем сезоне.

Во всех трех участвовала Надежда Ивановна из дома № 86 на улице Долгорукова. Женщина превратила каменистый пустырь в райский уголок.

«Опыт набирается с годами, поэтому, может, так и красиво, и цветет все», - подчеркнула участница конкурса «Лучший двор Пензы» Надежда Ивановна.

Изначально по условиям конкурса планировалось провести второй этап: разместить материалы на портале PenzaInform.ru, а пользователи интернета выбрали бы 20 претендентов на победу. Но дворы оказались так хороши, что было решено дать шанс каждому участнику. Второго этапа не будет.

В лототрон поместят номера всех кандидатов. 27 сентября в прямом эфире программы «Служба 11» будет выбран победитель, который получит приз за лучший двор Пензы - сертификат номиналом 30 тысяч рублей на покупку в сети магазинов «Моя родня».

Если кто-то хочет помочь вытянуть счастливый билет в студии программы «Служба 11» в прямом эфире, нужно позвонить по телефону 300-911.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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