Общество

В Пензенской области сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы

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Сотрудники ГИБДД в преддверии нового учебного года обследовали школьные автобусы. Увиденным люди в погонах остались довольны.

«Начиная от технического состояния и заканчивая наличием диагностических карт - мы в готовности к тому, что более 300 автобусов будут осуществлять перевозку детей в учебные заведения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

О состоянии машин желтого цвета речь шла в правительстве области. Но это только одна из тем брифинга. В центре внимания официальных лиц - детский дорожно-транспортный травматизм и комплекс мер, которые позволят если не избежать, то снизить количество происшествий с участием несовершеннолетних.

«У нас сейчас активно развивается движение юных инспекторов движения. Создан 451 отряд - это около 7 740 детей. Фактически это 100%-й охват школ, в каждой школе у нас есть отряд юных инспекторов движения», - рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

Еще один повод для гордости - работа лаборатории безопасности на колесах, поступившей в город в 2020-м. С тех пор специально оборудованный микроавтобус ездит по образовательным заведениям. Благодаря такому центру тысячи учеников познакомились с правилами дорожного движения.

«В Пензе обновлены дорожные разметки - около 106, фактически у каждой школы. По области все объекты, которые были запланированы (26 пешеходных переходов), тоже сделаны», - подчеркнул Сергей Балакин.

А еще установлены «лежачие полицейские» и знаки.

В начале нового учебного года для воспитанников разных классов организуют и проведут занятия по безопасности дорожного движения. На родительских собраниях родителям школьников напомнят о необходимости соблюдения действующих норм и правил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Когда возьмутся за пешеходов и среди них наведут порядок?


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