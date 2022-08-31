В Пензенской области школы и сады готовы к приему детей

31.08.2022 | 10:22

Школы Пензенской области готовы к приему детей и началу нового 2022/23 учебного года, в котором будут функционировать 309 общеобразовательных, 173 дошкольных, 25 профессиональных организаций и 106 организаций дополнительного образования.

Перед 1 Сентября специально сформированные комиссии оценивали готовность объектов. Обращалось внимание на качество и полноту текущего и капитального ремонта, соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и антитеррористических норм, а также оснащение пищеблоков, обеспеченность учебниками, благоустройство территории, безопасность энергооборудования.

Немаловажным было оформление документации: паспорта безопасности заведения; журналов по технике безопасности; должностных инструкций; инструкций по эксплуатации электротеплового оборудования; актов проверок противопожарного оснащения и электроприборов; нормативных документов.

Кроме того, комиссия оценивала полноту комплектации учебных аудиторий мебелью, наглядными пособиями, методическими материалами. Акцент также сделан на оснащении медкабинетов.

«Текущим ремонтом были охвачены все образовательные организации, капитальный ремонт выполнялся по программе «Модернизация школьных систем образования» (в 2022 году - 11 объектов, 1 объект - средняя школа № 2 поселка Башмаково - с двухгодичным сроком реализации - 2022-2023 гг.).

Работы ведутся в соответствии с графиком, в большинстве школ капитальный ремонт завершен, в Нижнеломовской школе-интернате работы продлятся до середины декабря», - сообщили в региональном минобре.

В Нижнем Ломове также по федеральной программе «Развитие образования» капитально отремонтировали школу № 1 имени С. Ф. Тархова. По поручению губернатора Олега Мельниченко на работы было дополнительно выделено около 6 млн рублей. 30 августа он лично проверил, как идет процесс.

«Проделан большой объем, выполнено все качественно. Хорошо, что привлекали родителей как общественный контроль, это правильно, это положительно влияет на качество», - высказал свое мнение глава региона.

Закончить ремонт школы должны к концу сентября, на образовательном процессе это не скажется.

Помимо этого, по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» капитальный ремонт завершается в семи дошкольных образовательных организациях и девяти школах. 1 сентября занятия начнутся в каждой из них.

«К 17 августа 2022 года полностью прошли приемку все детские сады, колледжи, организации дополнительного образования, а также Институт регионального развития Пензенской области, Спасский детский дом и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.

Предписания, выданные подведомственным министерству образования организациям, устранялись в рабочем порядке, акты приемки готовности подписаны комиссионно на все образовательные организации», - подчеркнули в минобре.

Ранее Олег Мельниченко отмечал, что в 2022 году для обеспечения деятельности системы образования было выделено 17 млрд 900 млн рублей. Из них 15 млрд перечислено из областного бюджета - это почти четвертая его часть.

«В регионе появились 8 новых детских садов, школы - на 1 100 мест в Пензе и на 225 мест - в поселке Мичуринском, которая 1 сентября примет первых детей», - напомнил он. На следующий год планируется строительство школы в Бессоновке. Впереди и возведение учреждения на 1 100 мест в пензенском микрорайоне Заря - новая школа сможет принять всех местных детей.

Основная цель проводимых работ - создание комфортных условий для школьников и педагогов, стремление к ликвидации второй смены в соответствии с пожеланиями родителей.