Общество

Школы Пензенской области готовятся принять учеников

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До старта нового учебного года - уже не дни, а часы. В каждой школе Пензы кипит работа: где-то еще сверлят, красят, развешивают плакаты - и везде репетируют. Это только непосвященным кажется, что торжественные линейки сами собой получаются такими праздничными и трогательными. В лицее № 2 точно знают, что без серьезной подготовки не обойтись.

Будущая первоклассница Василиса лишь немного волнуется. Она уже умеет и читать, и считать, да и вообще к школе готова.

«Мы ходили с мамой покупать форму, красивые ручки и карандаши. Не страшно», - отметила дошкольница.

Этот сентябрь учителям принесет много нового. Им предстоит работать по ФГОСам, то есть строить уроки по единым требованиям.

«Традиционная система предусматривает получение ребенком информации, отработку. А сейчас в наших новых государственных стандартах главная задача - научить детей искать информацию самим, уметь ее анализировать, структурировать и использовать в своей работе», - рассказала учитель начальных классов лицея № 2 г. Пензы Марина Потапова.

Есть и другие нововведения. Министерство просвещения запретило применять на уроках мобильные телефоны, а в школах появилась новая должность - советник директора. Этим людям предстоит заниматься гражданско-патриотическим воспитанием.

«В рамках этого направления вводится курс внеурочной деятельности, обязательной для всех учащихся с 1-го по 11-й класс, «Разговоры о важном», который также направлен на то, чтобы воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину, понимание добра, милосердия, основных общечеловеческих ценностей. Считаю это направление очень важным в работе общеобразовательной организации», - сообщила директор лицея № 2 г. Пензы Татьяна Попкова.

Всего 1 сентября за парты в Пензенской области сядет больше 135 000 школьников, что на 3 000 больше по сравнению с прошлым годом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Традиционная система предусматривает получение ребенком информации, отработку. А сейчас в наших новых государственных стандартах главная задача - научить детей искать информацию самим, уметь ее анализировать, структурировать и использовать в своей работе», - рассказала учитель начальных классов лицея № 2 г. Пензы Марина Потапова.
Всё это хорошо, но покажите мне ребенка, кто в условиях массовой бесплатной школы способен так учиться. Это миф, конечно же, и репетиторы у детей даже с начальных классов подтвеждение ему. Анализировать и структурировать способны одаренные дети без дефектов развития, а в современной школе разнообразие учеников, им бы минимум освоить, пальчиком показывая. А звучит красиво про фгос, да, но мечты разработчиков жестко бьются о реальность средненькой школы.

Гость||

Гость писал(a):

Анализировать и структурировать способны одаренные дети
Вот только они из всего класса и учатся, двое-трое, с ними учитель распинается, остальные 25 сидят дубами, тогда как задача массовой школки обучить всех, потому что школа это минимум знаний. Больше половины на поверку у репетитора даже на троечку с трудом, если не все.


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