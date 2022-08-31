Пензенским супругам-юбилярам напомнили о 5-тысячной выплате

31.08.2022 | 11:33

В территориальных отделах трех районов Пензы - Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского районов - состоялось чествование супружеских пар, заключивших семейный союз 50 лет назад.

Виновниками торжества стали Николай и Нина Финтисовы, Виктор и Людмила Ковшутины, Александр и Людмила Миновы. Специалисты поздравили супругов с памятной датой и вручили поздравительные адреса губернатора.

Также золотым юбилярам будет предоставлена единовременная выплата в размере 5 000 рублей.

«Региональная мера поддержки супругам, имеющим стаж непрерывной совместной жизни более 50 лет со дня государственной регистрации заключения брака, ориентирована на укрепление института семьи и повышение ее роли в обществе», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Для получения выплаты супругам нужно обратиться в орган ЗАГС по месту своего жительства, представив следующие документы:

- совместное заявление с указанием получателя единовременной выплаты и реквизитов лицевого счета в учреждении банка;

- оригиналы документов, удостоверяющих личности супругов;

- свидетельство о государственной регистрации заключения брака.