Пензенским супругам-юбилярам напомнили о 5-тысячной выплате

В территориальных отделах трех районов Пензы - Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского районов - состоялось чествование супружеских пар, заключивших семейный союз 50 лет назад.
Виновниками торжества стали Николай и Нина Финтисовы, Виктор и Людмила Ковшутины, Александр и Людмила Миновы. Специалисты поздравили супругов с памятной датой и вручили поздравительные адреса губернатора.
Также золотым юбилярам будет предоставлена единовременная выплата в размере 5 000 рублей.
«Региональная мера поддержки супругам, имеющим стаж непрерывной совместной жизни более 50 лет со дня государственной регистрации заключения брака, ориентирована на укрепление института семьи и повышение ее роли в обществе», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Для получения выплаты супругам нужно обратиться в орган ЗАГС по месту своего жительства, представив следующие документы:
- совместное заявление с указанием получателя единовременной выплаты и реквизитов лицевого счета в учреждении банка;
- оригиналы документов, удостоверяющих личности супругов;
- свидетельство о государственной регистрации заключения брака.
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50 лет!!!Почему тысяч только 5???