Общество

На удаление надписей на Бакунинском мосту ушло более 60 кг краски

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

На улицах Пензы продолжают закрашивать надписи, нанесенные вандалами. Сейчас работы ведутся на мостовых сооружениях.

В среду, 31 августа, специалисты МУПа удаляют «письмена» на Бакунинском мосту, в первые же часы было израсходовано более 60 кг краски.

«Далее по плану - подпорная стенка набережной реки Суры, путепроводы по улицам Беляева и Измайлова, Сурский мост», - сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко.

По его словам, закрашивать вандальные надписи на мостах приходится несколько раз в год, на это тратятся дополнительные средства, время и рабочая сила.

Акты вандализма нередки для областного центра. Так, в июле этого года 50-летний мужчина на глазах у прохожих кистью нанес на подножие памятника гусару-поэту Денису Давыдову на Московской слово «клоун».

В 2019-м на постаменте памятника Ленину, установленного у входа в Комсомольский парк, появилось слово из трех букв. Какой-то вандал написал на красном граните белой краской: «Бес».

В 2018-м неизвестные изуродовали арт-объект «Самоварник» на Тропе здоровья, изрисовав его краской. В том же году вандалы изобразили обнаженную женщину на Доске почета в центре города. Осенью 2017-го кто-то осквернил одну из главных достопримечательностей - стелу из карельского гранита.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — vk.com/id705094680
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в первые же часы было израсходовано более 60 кг краски.
3 портсигара, 3 магнитофона


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте