На удаление надписей на Бакунинском мосту ушло более 60 кг краски

31.08.2022 | 13:53

На улицах Пензы продолжают закрашивать надписи, нанесенные вандалами. Сейчас работы ведутся на мостовых сооружениях.

В среду, 31 августа, специалисты МУПа удаляют «письмена» на Бакунинском мосту, в первые же часы было израсходовано более 60 кг краски.

«Далее по плану - подпорная стенка набережной реки Суры, путепроводы по улицам Беляева и Измайлова, Сурский мост», - сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко.

По его словам, закрашивать вандальные надписи на мостах приходится несколько раз в год, на это тратятся дополнительные средства, время и рабочая сила.

Акты вандализма нередки для областного центра. Так, в июле этого года 50-летний мужчина на глазах у прохожих кистью нанес на подножие памятника гусару-поэту Денису Давыдову на Московской слово «клоун».

В 2019-м на постаменте памятника Ленину, установленного у входа в Комсомольский парк, появилось слово из трех букв. Какой-то вандал написал на красном граните белой краской: «Бес».

В 2018-м неизвестные изуродовали арт-объект «Самоварник» на Тропе здоровья, изрисовав его краской. В том же году вандалы изобразили обнаженную женщину на Доске почета в центре города. Осенью 2017-го кто-то осквернил одну из главных достопримечательностей - стелу из карельского гранита.