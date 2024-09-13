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Общество

Штрафы за объявления, надписи и граффити увеличатся

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В пятницу, 13 сентября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области увеличили размеры административных штрафов за размещение объявлений и иных информационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

В последнее время появление автографов и рисунков на стенах, заборах и других вертикальных поверхностях стало распространенным явлением. Так, в августе подростки нанесли черной краской непонятные надписи на белую опору качелей на Фонтанной площади. Администрация Пензы обратилась в полицию по факту вандализма.

Также среди «художеств» - реклама наркоресурсов. За 7 месяцев 2024 года в Пензе было закрашено 2 352 надписи, в 2023-м - 8 034, в 2022-м - 3 641.

До принятия Заксобром изменений штраф за надпись или граффити составлял на граждан - от 1 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц - от 2 000 до 10 000, на юридических лиц - от 5 000 до 15 000 рублей.

Теперь размеры финансового наказания будут следующими: на граждан - от 3 000 до 5 000 тысяч рублей, на должностных лиц - 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

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