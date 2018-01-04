04.01.2018 | 17:41

Вандалы замахнулись на муниципальную собственность – прямо в центре Пензы около здания городской администрации красуется изображение обнаженной женщины. Правда, ничего высокого в этом искусстве ни прохожие, ни чиновники не видят.

«Традиционное проявление вандализма. К сожалению, от нечего делать люди проявляют себя в таком сомнительном виде искусства. В праздники в дежурном режиме в городе функционируют почти все муниципальные мероприятия. Их силами будем подобное, конечно, ликвидировать», - подчеркнул заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Люди совсем не думают о наших достопримечательностях, о главных местах города. Печально», -отметила пензячка.

Еще более печально то, что этот случай – не единственный. Спортивные болельщики изощряются в различных надписях, чтобы унизить команду соперников, а непризнанные поэты подобным образом, видимо, пытаются получить свою порцию славы.

В начале осени 2017 года неизвестные осквернили одну из главных достопримечательностей города – стелу из карельского гранита, в которой было замуровано послание потомкам. Стоит отметить, что тогда вандалы испортили уже отреставрированный монумент.

«Это же не дом, а памятник все-таки. Противно, что все это на памятнике. Ничего святого просто нет, абсолютно», - возмутился житель города Пензы Сергей.

Конечно же, спустя несколько дней от непристойных надписей и рисунков не остается и следа, но проблему это не решает. А ведь при помощи баллончиков с краской можно создать и произведение искусства; главное – предоставить художникам место для творчества.