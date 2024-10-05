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Глас народа

Вандалы разворотили постамент памятника Лермонтову в Каменке

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В Каменке от рук неизвестных хулиганов пострадал недавно отреставрированный памятник Михаилу Лермонтову.

Фото скульптуры с развороченным постаментом появилось в местной группе соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 5 октября.

«Хочется разъяснений! Что это?» - задал вопрос автор снимка.

Вандалы разворотили постамент памятника Лермонтову в Каменке

В комментариях под постом пользователи выразили свой ужас от акта вандализма. «Печально за воспитание таких недолюдей», - написал один из горожан.

Памятник Лермонтову установлен в местном парке. Идея обновления зеленой зоны вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Сейчас ремонтные работы подходят к концу. В парке, помимо реставрации памятника поэту, замостили плиткой тротуары, установили игровые элементы для детей, светильники. В зеленой зоне также будет бить фонтан.

«На реализацию проекта выделили более 92 миллионов рублей», - рассказали в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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