В Пензе вандала, испортившего памятник Давыдову, взяли с поличным

18.07.2022 | 12:39

В Пензе стражи порядка задержали мужчину, повредившего памятник Денису Давыдову на улице Московской.

Инцидент произошел 13 июля и попал на видеозапись. Мужчина кистью нанес на подножие памятника гусару-поэту слово «клоун». Затем «художник» достал пакет с водой, ударом снизу проткнул его и вылил на памятник.

Поисками вандала занялись правоохранители. 18-го стало известно о задержании подозреваемого.

«Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. После этого было составлено описание злоумышленника, на задержание которого были сориентированы все наружные службы города. 16 июля гражданин был замечен сотрудниками Росгвардии неподалеку от другого памятника города Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В региональном управлении Росгвардии привели подробности задержания вандала.

«В 14:00, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на улице Лермонтова неизвестный гражданин расписывает стены остановочного комплекса. Его действия зафиксировал на видеокамеру телефона один из очевидцев и прислал в полицию», - рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе управления.

Мужчину задержали на месте и доставили в отдел полиции. Он оказался гражданином 1972 года рождения. Объяснить свой поступок хулиган не смог.

Рядом с исписанным белой краской павильоном находятся несколько объектов культуры - пушка и колокол на Оборонительном валу, памятник Лермонтову у одноименной библиотеки (со стороны улицы Кирова), монумент «Первопоселенец».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, является ли поврежденный памятник Денису Давыдову культурным наследием. Запрос направлен в Министерство культуры и туризма Пензенской области.