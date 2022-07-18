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Происшествия

В Пензе вандала, испортившего памятник Давыдову, взяли с поличным

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В Пензе стражи порядка задержали мужчину, повредившего памятник Денису Давыдову на улице Московской.

Инцидент произошел 13 июля и попал на видеозапись. Мужчина кистью нанес на подножие памятника гусару-поэту слово «клоун». Затем «художник» достал пакет с водой, ударом снизу проткнул его и вылил на памятник.

Поисками вандала занялись правоохранители. 18-го стало известно о задержании подозреваемого.

«Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. После этого было составлено описание злоумышленника, на задержание которого были сориентированы все наружные службы города. 16 июля гражданин был замечен сотрудниками Росгвардии неподалеку от другого памятника города Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В региональном управлении Росгвардии привели подробности задержания вандала.

«В 14:00, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на улице Лермонтова неизвестный гражданин расписывает стены остановочного комплекса. Его действия зафиксировал на видеокамеру телефона один из очевидцев и прислал в полицию», - рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе управления.

Мужчину задержали на месте и доставили в отдел полиции. Он оказался гражданином 1972 года рождения. Объяснить свой поступок хулиган не смог.

Рядом с исписанным белой краской павильоном находятся несколько объектов культуры - пушка и колокол на Оборонительном валу, памятник Лермонтову у одноименной библиотеки (со стороны улицы Кирова), монумент «Первопоселенец».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, является ли поврежденный памятник Денису Давыдову культурным наследием. Запрос направлен в Министерство культуры и туризма Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото №1 предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Пензенской области, № 2, 3 - 58.мвд.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, является ли поврежденный памятник Денису Давыдову культурным наследием.
Если не является, поймут и простят?

Гость||

Павильон точно не объект наследия. Криминала нет?

Гость||

Дать 1000 часов обязательных работ, пусть всё памятники отмывает еженедельно до блеска

Гость||

Эт точно. Полтинник седому псу, а все в тинейджера играет

Гость||

Ну надо же! Матерого преступника поймали. Не прошли и недели!

Гость||

Жаль, что Давыдов ему по лбу не врезал, а 200 лет назад пристрелил бы...

Гость||

Больной, наверное. Разве нормальный человек в 50 лет станет такие пакости делать? Хорошо, что нашли. Заставить его мыть все памятники по городу!

Гость||

Это наверно тот придурок которому кентавр покоя не даёт

Гость||

Нормальный человек в 50 лет внуков нянчит. А этот к славе шел. Вот и добрался до нее

Гость||

а че плохого он сделал?

Гость||

Если бы он не продолжил рисовать, то его бы и не нашли.

Гость||

Вымазать его в смоле и обвалять в перьях

Гость||

Не те буквы он рисовал

А то глядишь и в пример бы ставили

Гость||

Отпустите свободного художника

Гость||

А яйца лошидиной заднице не он разукрашивал?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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