Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|30 сен 2017|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Общество | Вандалы разрисовали стелу, где хранится послание потомкам

30.09.2017|16:37
Печать

Реставрационные работы на набережной Суры еще не завершены, а неизвестные вандалы уже испортили внешний вид одной из достопримечательностей города.

Кто-то расписал стелу из карельского гранита, в которой находится послание потомкам. Заметившего граффити пензенца Сергея возмутил еще один факт - время, когда их нанесли, в годовщину Октябрьской революции 1917 года. Капсулу, замурованную полвека назад, должны достать совсем скоро, в ноябре.

«Полиция приезжала, все зафиксировали. Сделали это наверняка ночью, а не днем. Днем прохожие бы остановили», - отметил Сергей.

Стелу после реставрации открыли лишь в мае. Ее на бюджетные средства почистили из пескоструйной машины. Кстати, окно Сергея выходит на монумент. На неделе он рано утром заметил слонявшегося рядом человека, но тогда не придал этому значения.

«Я его видел во вторник в 5:00, возраст не помню. Это не взрослый человек, потому что специально брать краску и разрисовывать все это взрослый не будет. Противно, что на памятнике нарисовали», - посетовал горожанин.

Настроение портят и раскопки: появившуюся здесь весной тротуарную плитку сняли, проведенная работа оказалась напрасной. Покрытие придется укладывать вновь.

0
0
0
0
Гость|30.09.2017 18:53|

Уроды и потребители,ничего собой не представляющие!

Гость|30.09.2017 19:03|

А где видео наблюдение. Оно на гостинице висит онлайн транлирует

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!