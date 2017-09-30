30.09.2017 | 16:37

Реставрационные работы на набережной Суры еще не завершены, а неизвестные вандалы уже испортили внешний вид одной из достопримечательностей города.

Кто-то расписал стелу из карельского гранита, в которой находится послание потомкам. Заметившего граффити пензенца Сергея возмутил еще один факт - время, когда их нанесли, в годовщину Октябрьской революции 1917 года. Капсулу, замурованную полвека назад, должны достать совсем скоро, в ноябре.

«Полиция приезжала, все зафиксировали. Сделали это наверняка ночью, а не днем. Днем прохожие бы остановили», - отметил Сергей.

Стелу после реставрации открыли лишь в мае. Ее на бюджетные средства почистили из пескоструйной машины. Кстати, окно Сергея выходит на монумент. На неделе он рано утром заметил слонявшегося рядом человека, но тогда не придал этому значения.

«Я его видел во вторник в 5:00, возраст не помню. Это не взрослый человек, потому что специально брать краску и разрисовывать все это взрослый не будет. Противно, что на памятнике нарисовали», - посетовал горожанин.

Настроение портят и раскопки: появившуюся здесь весной тротуарную плитку сняли, проведенная работа оказалась напрасной. Покрытие придется укладывать вновь.