Сетевое издание|18+|Понедельник|29 авг 2022|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе автомобилисты высказались о новых платных парковках

Печать

Не битком, но и не пустует территория от дома № 5а на Куприна до дома № 2 на улице Сборной. Стоящих машин там достаточно много. А вот сколько их окажется через пару месяцев, когда здесь появится платная парковка, сказать сложно. Согласно документу, подписанному главой администрации города, изменения вступят в силу 1 ноября. Пока у автовладельцев множество вопросов.

«А для сотрудников, которые здесь работают? Здесь половина их машин. Они тут паркуются всю жизнь. Я против», - заявил пензенец.

Согласно документу, парковка будет работать круглосуточно. За час пребывания здесь придется отдать 30 рублей - или 1 800 за месяц.

Предпринимателям, работающим в расположенных рядом зданиях, дается время на бесплатную погрузку-разгрузку товаров. Есть в постановлении пункт, дающий надежду, что платить не придется и другим автовладельцам.

«Обеспечить соблюдение прав граждан в части беспрепятственного и безвозмездного проезда и прохода, в том числе по территории платной парковки, в течение не более 20 минут к объектам недвижимого и движимого имущества, находящимся в пользовании субъектов предпринимательской деятельности и расположенным на прилегающей к зоне платной парковки территории», - говорится в постановлении.

Должны запуститься в ближайшее время и пять других платных парковок. На Свердлова, Карла Маркса, Гагарина, Привокзальной и Соборной площадях. На этих территориях внешне уже почти все готово, работы планировали завершить в конце июля. Сбор денег с заезжающих пока не ведется. Но автовладельцы уже возмущаются.

«Получается, в городе Пензе нам практически негде встать вообще. Либо это штраф за то, что мы нарушаем правила дорожного движения, либо мы должны платить», - пожаловалась горожанка.

«Про себя могу сказать, что я здесь вставать не буду, у меня денег лишних нет на это», - сообщил житель областного центра.

Предыдущий опыт по созданию платных парковок в Пензе нельзя назвать очень успешным. Горожане предпочитают мучиться, бросать машины в неудобных местах, но только не отдавать деньги в казну.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

Платиьнебудем! - завыли кредитные жоповозники

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте