В Пензе автомобилисты высказались о новых платных парковках

29.08.2022 | 18:18

Не битком, но и не пустует территория от дома № 5а на Куприна до дома № 2 на улице Сборной. Стоящих машин там достаточно много. А вот сколько их окажется через пару месяцев, когда здесь появится платная парковка, сказать сложно. Согласно документу, подписанному главой администрации города, изменения вступят в силу 1 ноября. Пока у автовладельцев множество вопросов.

«А для сотрудников, которые здесь работают? Здесь половина их машин. Они тут паркуются всю жизнь. Я против», - заявил пензенец.

Согласно документу, парковка будет работать круглосуточно. За час пребывания здесь придется отдать 30 рублей - или 1 800 за месяц.

Предпринимателям, работающим в расположенных рядом зданиях, дается время на бесплатную погрузку-разгрузку товаров. Есть в постановлении пункт, дающий надежду, что платить не придется и другим автовладельцам.

«Обеспечить соблюдение прав граждан в части беспрепятственного и безвозмездного проезда и прохода, в том числе по территории платной парковки, в течение не более 20 минут к объектам недвижимого и движимого имущества, находящимся в пользовании субъектов предпринимательской деятельности и расположенным на прилегающей к зоне платной парковки территории», - говорится в постановлении.

Должны запуститься в ближайшее время и пять других платных парковок. На Свердлова, Карла Маркса, Гагарина, Привокзальной и Соборной площадях. На этих территориях внешне уже почти все готово, работы планировали завершить в конце июля. Сбор денег с заезжающих пока не ведется. Но автовладельцы уже возмущаются.

«Получается, в городе Пензе нам практически негде встать вообще. Либо это штраф за то, что мы нарушаем правила дорожного движения, либо мы должны платить», - пожаловалась горожанка.

«Про себя могу сказать, что я здесь вставать не буду, у меня денег лишних нет на это», - сообщил житель областного центра.

Предыдущий опыт по созданию платных парковок в Пензе нельзя назвать очень успешным. Горожане предпочитают мучиться, бросать машины в неудобных местах, но только не отдавать деньги в казну.