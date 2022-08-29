Пензенцам рассказали, куда сообщить о наркоторговцах

29.08.2022 | 08:58

В Пензе в понедельник, 29 августа, стартует акция «Сурский край - без наркотиков!». Это десятое по счету мероприятие, цель которого - противодействовать распространению запрещенных веществ.

Пресс-служба мэрии Пензы опубликовала номера горячей линии, которая будет работать в областной прокуратуре и УМВД России по региону.

Позвонив по телефонам: 8 (8412)-52-35-23, 8(8412)-59-10-10, - можно сообщить о фактах хранения, распространения, изготовления, культивирования, перевозки наркотических и психотропных веществ.

Акция продлится до 18 сентября.

В сентябре 2021 года по звонкам, поступившим на горячую линию прокуратуры во время акции от жителей региона, было выявлено 73 наркопреступления и 124 административных правонарушения в сфере наркооборота.