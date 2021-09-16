По звонкам от жителей области было выявлено 73 наркопреступления

16.09.2021 | 17:13

При проверке информации, поступившей от граждан во время проведения традиционной акции «Сурский край - без наркотиков!», было выявлено 73 наркопреступления и 124 административных правонарушения в сфере наркооборота. Такую информацию озвучили в прокуратуре Пензенской области при подведении итогов антинаркотической кампании.

В частности, сотрудники органов прокуратуры повсеместно выявляли факты, когда органы местного самоуправления не принимали мер к уничтожению очагов произрастания диких наркосодержащих растений.

Работа велась и в других направлениях. Так, выявлено более 2 000 фактов уличной рекламы наркотиков, приняты меры к ее ликвидации. В суд направлены иски о признании запрещенными сайтов с рекламой сильнодействующих препаратов. В Пензе, Заречном, Неверкинском, Пачелмском и Пензенском районах подано 11 исков о лишении граждан, стоящих на учете у нарколога, водительских прав.

Среди населения проведено более 700 профилактических мероприятий: встречи со студентами и школьниками, конкурсы рисунков и социальной рекламы, распространение памяток и буклетов.

«Работа по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов будет продолжена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.