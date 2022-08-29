Коронавирус подтвердился еще у 328 жителей Пензенской области

29.08.2022 | 13:46

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 328 человек. Об этом региональный оперативный штаб сообщил в понедельник, 29 августа.

Больше всего случаев (211) зарегистрировали в Пензе, еще 18 - в Бессоновском районе, 14 - в Нижнеломовском, по 12 - в Пензенском и Сердобском, 10 - в городе Заречном, 9 - в Никольском районе, 8 - в Каменском, 6 - в Колышлейском, 4 - в Мокшанском, по 3 - в Башмаковском, Белинском и Лопатинском, по 2 - в Иссинском, Наровчатском, Пачелмском и Кузнецком.

Единичные случаи зафиксированы в Спасском, Бековском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Неверкинском и Сосновоборском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 21 жителю региона с коронавирусом.

«28 августа выздоровевших 155 человек. Итого выздоровевших - 183 735. Умерших - 0 (6 032). Случаев подтвержденной COVID - 193 667», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, регион находится в оранжевой зоне по заболеваемости (91-150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).