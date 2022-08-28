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Общество

В Пензенской области за сутки выявили более 300 заразившихся COVID

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В Пензенской области суточный показатель заболеваемости коронавирусом преодолел отметку в 300 случаев.

Как сообщили в воскресенье, 28 августа, в региональном оперативном штабе, за 24 часа в области зарегистрировали 334 заразившихся, 12 человек госпитализировали.

Лидером по количеству новых пациентов стала Пенза (259). Также в суточную статистику вошли Пензенский (30), Кузнецкий (17), Сердобский (12), Башмаковский (11) районы.

Менее чем по 10 случаев инфицирования подтвердилось в Заречном (5), Каменском, Колышлейском (по 2), Белинском, Лопатинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сосновоборском (по 1) районах.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 193 339.

За минувшие сутки медики выписали 111 пациентов. Новых летальных исходов коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого случаев выздоровления - 183 580, смерти - 6 032, добавили в региональном оперштабе.

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