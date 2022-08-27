Житель Пензенской области обеспокоен состоянием памятника героям войны

27.08.2022 | 12:03

На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение жителя Пензенской области с просьбой обратить внимание на памятник героям Великой Отечественной войны в селе Саполга Малосердобинского района.

На кадрах записи видно, что мемориал находится в плачевном состоянии: плиты с именами павших бойцов отсутствуют.

«По официальным ответам администрации, должен быть произведен ремонт данного объекта, но дело закончилось лишь снятием фамильных плит. Вот уже прошло более трех недель - никаких работ никто не проводит. Жители обеспокоены и боятся, что памятник забросят и никакой работы по восстановлению в итоге выполнено не будет, так как бездействие налицо», - пишет Олег С.

По мнению сельчанина, сейчас время чтить память и предков, и современных героев, однако в реальности «получается все наоборот».

В правительстве Пензенской области пояснили, что памятник был построен хозяйственным способом на средства Сердобского машиностроительного завода.

«В настоящее время мемориальные плиты с памятника сняты для их сохранения на период реставрации памятника. Прорабатывается вопрос оформления памятника, постановки на баланс администрации Малосердобинского сельского совета и привлечения средств на ремонт как из бюджета сельского совета, так и внебюджетных», - говорится в ответе.

Однако Олег считает происходящее бумажной волокитой, которая может привести к забвению памяти героев.

«Скажите, пожалуйста, что мы будем показывать нашим детям, если такое наплевательское отношение будет продолжаться?» - с горечью резюмирует он.