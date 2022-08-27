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Общество

Родителям подростков напомнили о коварстве алкогольных напитков

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В преддверии 1 Сентября пензенские медики напомнили родителям школьников об опасности алкоголя.

Возвращение после летних каникул часто сопровождается у подростков стремлением закрепить праздничность атмосферы спиртным. Кто-то таким образом самоутверждается, кто-то вливается в коллектив, кто-то пытается завоевать авторитет среди сверстников.

В итоге подросток может оказаться на больничной койке с алкогольной интоксикацией. Даже небольшая концентрация алкоголя в крови может вызвать помутнение сознания, что чревато развитием комы.

Характерные симптомы принятия алкоголя подростками - тошнота, необъяснимая рвота, состояние спутанности, типичный запах изо рта (не всегда можно уловить и распознать), нарушение походки и координации движений, замедленное время реакции, двоение в глазах.

Педиатры обращают особое внимание на тревожную тенденцию распространения случаев постоянного употребления старшими школьниками спиртных напитков. Алкогольная зависимость у подростков развивается часто незаметно, особенно у тех, кто употребляет пиво и слабоалкогольные напитки. На ранней стадии болезнь протекает практически бессимптомно, поэтому родители не сразу осознают наличие проблемы.

Поводом для беспокойства должны стать беспричинное резкое снижение успеваемости, прогуливание уроков, неопрятность и безразличие к гигиене, забывчивость, нарушение внимания, неспособность концентрироваться, частая смена настроения, постоянное беспокойство, нервозность, апатия или чрезмерная возбудимость, раздражительность, скрытность, лживость.

Также родителей должны насторожить секреты, связанные с новыми знакомыми, о которых тинейджер не желает рассказывать.

«Безопасных алкогольных напитков, как считают некоторые родители, предпочитающие не замечать существующей у ребенка зависимости, не существует», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Министры эти, здравоохранения, спирт лакают только так, хехе, а потом прицелы тычут куда ни попадя!

Гость||

Алкоголь сильнейший мотиватор к детопроизводству. Глупый чиновник, помни об этом!

Гость||

Каждый старается употребить,

Каждый стремится вдыхать или пить.

Пьют даже те, кто сидит на горшке,

Стукнуло чтоб по безмозглой башке.

Пьют хлорофос и вдыхают бензин,

Или бегут за бухлом в магазин,

Или мотают "БФ" на сверло,

Иль самогон гонят власти на зло.

Гость||

Побегу за бухлом и на дачу, суббота как-никак!

Имя: Гость
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