Проект пляжа на острове Пески могут реализовать в 2023 году

27.08.2022 | 18:00

Пока из удобств есть только деревянный туалет, но скоро часть территории на острове Пески должна преобразиться.

Один из пензенских предпринимателей изъявил желание благоустроить этот пляж. Свой бизнес-план он направил в мэрию. Глава администрации Александр Басенко отметил, что данная зона отдыха могла бы стать цивилизованной и привлекательной.

Руководство города приступило к изучению документации, а отдыхающие на берегу Суры жители областного центра вносят предложения по приведению в порядок места у водоема.

«Чтобы песок был, столики, может, волейбольная площадка», - привела пример горожанка.

Женщина живет в районе фабрики игрушек, купаться и загорать уже 10 лет ездит на Пески: тут отличное место для принятия солнечных ванн и водных процедур. Даже не жаль раскошелиться, если предприниматель начнет брать деньги за вход на этот пляж.

«Если плата умеренная, почему бы и нет», - рассудила пенсионерка.

В Пензе есть примеры обустройства пляжей предпринимателями - как хорошие, так и плохие. Например, в зону отдыха в районе Засеки тоже когда-то вложили деньги.

«Несчастные «грибочки» поставили 20 лет назад, и все. А пруд-то замечательный! Западная Поляна вся здесь, Совхоз-Техникум, «Дубрава», Веселовка - один только прудик, его бы облагородить, почистить, песочек привезти», - предложила жительница Пензы.

На острове Пески собираются установить теневые навесы, кабинки для переодевания, душ и туалет. Также запланировано организовать на берегу реки пункты проката инвентаря, специальные места для пикника, несколько площадок для детей и занятий спортом. Когда проект начнут воплощать в жизнь, не сообщается, но, скорее всего, в следующем году. Этот купальный сезон уже практически завершился.