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Общество

Проект пляжа на острове Пески могут реализовать в 2023 году

Печать
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Пока из удобств есть только деревянный туалет, но скоро часть территории на острове Пески должна преобразиться.

Один из пензенских предпринимателей изъявил желание благоустроить этот пляж. Свой бизнес-план он направил в мэрию. Глава администрации Александр Басенко отметил, что данная зона отдыха могла бы стать цивилизованной и привлекательной.

Руководство города приступило к изучению документации, а отдыхающие на берегу Суры жители областного центра вносят предложения по приведению в порядок места у водоема.

«Чтобы песок был, столики, может, волейбольная площадка», - привела пример горожанка.

Женщина живет в районе фабрики игрушек, купаться и загорать уже 10 лет ездит на Пески: тут отличное место для принятия солнечных ванн и водных процедур. Даже не жаль раскошелиться, если предприниматель начнет брать деньги за вход на этот пляж.

«Если плата умеренная, почему бы и нет», - рассудила пенсионерка.

В Пензе есть примеры обустройства пляжей предпринимателями - как хорошие, так и плохие. Например, в зону отдыха в районе Засеки тоже когда-то вложили деньги.

«Несчастные «грибочки» поставили 20 лет назад, и все. А пруд-то замечательный! Западная Поляна вся здесь, Совхоз-Техникум, «Дубрава», Веселовка - один только прудик, его бы облагородить, почистить, песочек привезти», - предложила жительница Пензы.

На острове Пески собираются установить теневые навесы, кабинки для переодевания, душ и туалет. Также запланировано организовать на берегу реки пункты проката инвентаря, специальные места для пикника, несколько площадок для детей и занятий спортом. Когда проект начнут воплощать в жизнь, не сообщается, но, скорее всего, в следующем году. Этот купальный сезон уже практически завершился.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даже не жаль раскошелиться, если предприниматель начнет брать деньги за вход на этот пляж.

«Если плата умеренная, почему бы и нет», - рассудила пенсионерка.

150-250 рублей нормально будет за вход.

Гость||

Гость писал(a):

150-250 рублей нормально будет за вход.
На вонючей заиленной и загрязненной реке?

Гость||

Аквапарк мутить надо или метро перспективы атомные будет где разгуляться. По хлеще как с цирком мутить можно

Гость||

Для начала крестный ход замутить надо. Без него ничего не выйдет.

Гость||

Однозначно и не один раз

Гость||

Надо кого то на гандоле прокатить.

Гость||

Там же помойка натуральная!

Имя: Гость
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