В Заречном открыли после ремонта инфекционное отделение МСЧ-59

26.08.2022 | 15:21

В зареченской медсанчасти № 59 вновь стало действовать инфекционное отделение, в котором завершился ремонт.

Работы начались в декабре 2021 года, тогда они шли частями, а отделение функционировало. Полностью его закрыли на капремонт в апреле.

Первоначально планировалось, что ремонт завершится к 1 октября, однако его закончили раньше.

Во фронт работ входили отделка фасада здания, ремонт кровли, капитальный ремонт инженерных сетей, обновление пожарной сигнализации.

В августе завершились внутренние работы, косметический ремонт в палатах, коридорах и помещениях для персонала.

«В настоящее время стационар функционирует и принимает пациентов», - сообщается на сайте лечебного учреждения.