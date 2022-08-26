Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|16:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Заречном открыли после ремонта инфекционное отделение МСЧ-59

Печать
Telegram

В зареченской медсанчасти № 59 вновь стало действовать инфекционное отделение, в котором завершился ремонт.

Работы начались в декабре 2021 года, тогда они шли частями, а отделение функционировало. Полностью его закрыли на капремонт в апреле.

Первоначально планировалось, что ремонт завершится к 1 октября, однако его закончили раньше.

Во фронт работ входили отделка фасада здания, ремонт кровли, капитальный ремонт инженерных сетей, обновление пожарной сигнализации.

В августе завершились внутренние работы, косметический ремонт в палатах, коридорах и помещениях для персонала.

«В настоящее время стационар функционирует и принимает пациентов», - сообщается на сайте лечебного учреждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото msch59.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте