В Заречном инфекционное отделение закроют на ремонт

01.12.2021 | 09:01

Инфекционный корпус МСЧ-59 в Заречном закроют на время проведения ремонта. Об этом сообщил начальник медучреждения Андрей Капустин.

«По заключенным контрактам срок сдачи корпуса - 1 октября 2022 года. Но это вовсе не значит, что все это время инфекционный корпус будет закрыт на ремонт. При условии что в сутки будет меньше 80 пациентов, мы сможем осуществлять работу в режиме ковидного госпиталя на базе перинатального центра и только на время проведения внутренних отделочных работ», - уточнил Капустин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

Работы в инфекционном отделении уже ведутся, в настоящее время завершается ремонт фасада. Обновление кровли и коммуникаций также не потребует перевода пациентов. Поэтому закрывать корпус в этом году не планируют.

«Тяжелые» больные будут лечиться до нового года в «инфекции». Те, кто идет на выздоровление, первый этап реабилитации будут проходить в перинатальном центре. Полностью закрывать инфекционный корпус будем после праздников. Надеюсь, что в течение месяца в помещениях сделают косметический ремонт и мы сможем освободить от больных коронавирусом перинатальный центр», - уточнил Капустин.

Более подходящего здания, чем перинатальный центр, в Заречном нет. Палаты там боксированные, почти в каждой есть свой санузел и душевая кабина, почти 100% коек оснащены кислородом.

«Я очень хорошо отношусь к беременным. Плохо, что их очень мало. В неделю принимаем роды у одной-трех зареченок. А тяжелых коронавирусных больных больше в разы», - констатировал Капустин.

На обновление инфекционного отделения потратят почти 19 млн руб.: 4,9 млн на фасад, 2,7 млн - на кровлю, 9 млн - на внутреннюю отделку, 2 млн - на компьютерный томограф.