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Общество

В Пензенской области температура поднимется до +34 °С

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Жителей Пензенской области предупредили о жаре до +34 °С. Такая температура прогнозируется в субботу, 27 августа.

В региональном ГУ МЧС России объявили желтый уровень погодной опасности.

27-го числа ожидаются переменная облачность и умеренный восточный ветер. Ночью температура опустится до +15...17 °С.

В пензенском ГУ МЧС России жителям региона посоветовали избегать воздействия повышенной температуры, носить воздухопроницаемую одежду, головные уборы, передвигаться по улице не спеша, чаще находиться в тени.

Не рекомендуется употреблять пиво и другие алкогольные напитки, так как это может привести к обезвоживанию.

Согласно прогнозам синоптиков, жара ожидает пензенцев и 28-го, и 29-го числа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Что хотят, то и делают.

Гость||

А потому будет резкое похолодание. Нужно уже сейчас отопление включать, чтобы дома как следует прогрелись и не остыли во время похолодания.

Гость||

13.41 вы потешаетесь, а сейчас уже троллям заплатили за размазывание соплей от сопливых мёрзнущих стариков и деточек. Поэтому дождик польёт и сразу включат . Им прошлогодние плюс 18-20 не были помехой.

Лох должен платить всегда

Гость||

Скорей бы зима, задрала эта бессмысленная жара!

Гость||

Все идет по плану!

Гость||

1 сентября 22 градуса. Скорей бы!

Имя: Гость
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