В Пензенской области температура поднимется до +34 °С

26.08.2022 | 12:06

Жителей Пензенской области предупредили о жаре до +34 °С. Такая температура прогнозируется в субботу, 27 августа.

В региональном ГУ МЧС России объявили желтый уровень погодной опасности.

27-го числа ожидаются переменная облачность и умеренный восточный ветер. Ночью температура опустится до +15...17 °С.

В пензенском ГУ МЧС России жителям региона посоветовали избегать воздействия повышенной температуры, носить воздухопроницаемую одежду, головные уборы, передвигаться по улице не спеша, чаще находиться в тени.

Не рекомендуется употреблять пиво и другие алкогольные напитки, так как это может привести к обезвоживанию.

Согласно прогнозам синоптиков, жара ожидает пензенцев и 28-го, и 29-го числа.