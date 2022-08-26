В Пензе качество ремонта дорог после раскопок подвергли жесткой критике

26.08.2022 | 18:12

Некачественный ремонт дорог после проведения раскопок обращает на себя внимание общественников и чиновников. Ресурсоснабжающие компании зачастую экономят на подобных работах, в итоге только что уложенный асфальт проваливается.

«Наше предложение: нанимать именно дорожные организации, специалистов, а не так, как здесь, - яму накопали, песком засыпали, прихлопнули, притопнули, а потом наняли за малые деньги подрядную организацию, которая асфальт кладет», - отметил председатель общественного совета при минстрое области Виктор Галкин.

Один из самых показательных примеров - проспект Строителей, участок у торгового центра «Олимп». Здесь нередко возникают провалы, в которых автомобилисты рискуют оставить колеса, несмотря на то что коммунальщики проложили параллельную ветку канализации.

«Бардак, потому что это Пенза!» - заявила прохожая.

В 5-м проезде Зарубина асфальт уложили по программе «Безопасные и качественные дороги» только в прошлом году. Теперь он ушел вниз.

«Там конца нет сколько воды. Машина поедет и утонет! Тогда будут искать виноватого», - пожаловалась пенсионерка.

По настоянию общественников и контролирующих ведомств, работы по восстановлению асфальта проводятся повторно. Деньги тратятся снова. Проще было бы делать все сразу хорошо.

«У нас во всей Пензе очень много недостатков, одни ямы кругом. Именно надо договариваться с подрядными организациями на год - и вперед. Сразу по заявке они едут, делают - и проблем нет, и жильцам хорошо», - пояснил он.

Ресурсники в ответ пока только обещают принять предложения во внимание.